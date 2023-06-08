【TSLA】Tesla據報動員中國供應鏈企業到墨西哥建廠　盼複製上海超級工廠

▲ Tesla據報動員中國供應鏈企業到墨西哥建廠 盼複製上海超級工廠

Tesla（美：TSLA，特斯拉）據報正嘗試在墨西哥複製上海超級工廠，當中包括供應鏈體系。據內媒引述消息指，特斯拉正在動員不少中國的供應鏈企業到墨西哥建廠。

據悉，特斯拉的節奏相當緊迫，供應鏈企業憂慮若不及時響應，或失去幾億元的大訂單。

消息指，多家國內的產綫設備生產商已經在墨西哥設立辦公點，負責設計、售後配套等業務環節。內媒引述一家供應商指，墨西哥現在是投資熱土，有供應鏈公司直接帶同產綫工人，奔赴墨西哥建廠。

報道指，特斯拉並未給予這些供應商特別的支持，主要是以訂單為主。有供應鏈人士透露，公司在墨西哥建廠，已經拿到了特斯拉及其他北美客戶的定點，這也是公司在考察了兩三年之後、最終敲定墨西哥項目的重要因素。

特斯拉在今年的投資者日上發布了第五座超級工廠的選址為墨西哥新萊昂州首府蒙特雷。據指，蒙特雷工廠將會是北美工廠中，生產低價車型的主力。

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編輯：袁諾曦