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【俄烏戰爭】大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料

環球社會熱點 12:49 2023/06/08

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烏克蘭南部赫爾松地區（Kherson）的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠遭炮轟後大壩受損缺堤，當地媒體指引發的洪災中首次傳出有人喪生。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）明言，難以估計災難導致的傷亡人數。

【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難 【下一頁】

《基輔獨立報》（Kyiv Independent）引述烏方赫爾松地區官員報稱，洪災導致3人死亡。官員聲稱，俄軍在大壩被炸後取去所有小船，亦不允許民眾逃離水淹地區。

澤連斯基周三（7日）表示，難以估計洪災的死傷人數，促請全球各方為受災民眾提供明確及持續的援助。同時，他嚴厲批評聯合國及紅十字會，控訴兩者未有提供任何救災援助。

澤連斯基指軍方及政府冒轟炸危險仍致力拯救更多被困民眾，但強調烏克蘭需要更大規模的支援，希望國際組織如紅十字國際委員會等立即參與救援行動，幫助民眾離開被俄羅斯佔領的赫爾松地區。

【俄烏戰爭】烏南部大壩遭炮擊或釀洪災 俄烏互相指責 【下一頁】

烏克蘭官員指數以千計民眾被迫離開家園，多數人甚至在毫無準備下被迫流離失所。澤連斯基批評俄軍遺棄平民，任由他們在驚恐的狀態下，缺乏支援及食水的環境中等候救援。

世界銀行正支持烏克蘭評估大壩損毀狀況及需求，直言缺堤對日常食水供應服務及大範圍生態環境造成嚴重破壞。

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，周四（8日）將應烏克蘭外展庫列巴（Dmytro Kuleba）要求召開緊急會議，商討在北約機制下提供人道援助。

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責任編輯：吳漢培

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