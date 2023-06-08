▲ 【中國監管】中證監易會滿：加固中特估體系基礎 內地經濟回升、惟動力未夠強

去年率先提出探索具中國特色估值體系的中證監主席易會滿強調，將認真捉緊新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，會同有關方面著力完善長效化的綜合監管機制，持續提高信息披露質量，從嚴懲治財務造假、違法佔用等行為推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創新能力抗風險能力、回報能力，加固中國特色估值體系的內在基礎。

易會滿稱，當前國際經濟金融形勢複雜多變，一些經濟體呈現高通脹、高利率、高債務、低增長的趨勢，全球經濟增長不穩定、不確定性明顯加大，提到中國經濟呈現回升向好態勢，但是內生動力還不強，推動高質量發展仍需要克服不少困難和挑戰。

易會滿表示，要強化股票、債券、基金、期貨協同監管，推動形成監管合，同時，下一步將繼續大力發展權益類基金，推動公募基金行業總量提升，進一步推動各類中長期資金加大權益類的資產配置。

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編輯：李哲毅