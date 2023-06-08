【券商點睇】辦公軟件將全綫嵌入AI 金山軟件盈測獲輕微上調

國信證券指出，金山軟件（03888）的辦公業務呈穩健增長，第一季來自辦公軟件及服務收入為10.5億元（人民幣，下同），按年增長21%。其中個人訂閱及機構訂閱的收入增速分別為38%和47%。4月，公司正式宣布WPS AI將陸續嵌入全綫辦公產品。根據業績會議，公司目前正在積極與國內大模型廠商合作，在業務取得監管合規許可後將開放對外測試，根據測試結果調優後再開放商業化。預計會在今年第四季或者明年進入商業化階段。

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期內，遊戲業務因產品周期而有下滑，公司來自網絡遊戲及其他業務收入約9.2億元，按年減少6%，主要因之前上綫的遊戲《劍俠世界3》、《劍網1：歸來》的收入下滑，部分被《劍網3》的收入增長所抵銷。二次元手遊《塵白禁區》及《彼界》預計於2023年下半年推出，其中《塵白禁區》料於7月上綫，《彼界》預計8月上綫。

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展望後續季度，國信證券預計金山軟件的業績仍然主要由辦公軟件業務驅動，特別是個人訂閱和機構訂閱的增長。會員體系改革和WPS AI對業績的積極影響料在稍晚幾個季度逐漸體現。另兩款新遊戲已經獲得版號，對下半年游戲收入有較大提振作用。考慮到AI對於辦公及遊戲業務的潛在積極影響，該行小幅上調盈利預測，將2023至2025年純利分別調高7%、0%和5%，合理估值介乎37至39.3港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛