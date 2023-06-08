【國情點睇】國家金融監督管理總局局長李雲澤 中國金融風險可控 呵護好民企發展激情

國家金融監督管理總局局長李雲澤在第十四屆陸家嘴論壇上表示，目前中國金融業運行整體平穩，風險總體可控，完全有條件有信心有能力守牢不發生系統性金融風險底綫。會上，他說：「提高數字化智能化水平，真正做到『管住人、看住錢、扎牢制度防火牆』。打好風險處置『組合拳』，做實做細應急預案，完善常態化風險處置機制，多渠道充實處置資源，充分調動各方主動化險積極性。」

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同時，他強調中國始終堅持金融對外開放不動搖。對外開放是中國長期堅持的基本國策，金融業開放的大門只會愈開愈大。近年來，金融領域先後推出50多條開放措施，取消了外資股比限制，大幅減少了外資准入數量型門檻，一批開放實例先後落地，如近期法巴農銀理財將在上海開業。

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對於民間經濟發展，李雲澤提出了堅持「兩個毫不動搖」，優化民間融資環境，強化民營企業金融服務，呵護好民營企業創業發展的激情。大力發展普惠金融，助力市場主體提信心添活力。他說：「抓住新領域新賽道蘊藏的新機遇，持續增加先進制造業、戰略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持加快建設現代化產業體系。」

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責任編輯：林衛