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【字節跳動】TikTok擬將電商業務規模擴大逾三倍　爭取今年銷售達200億美元

股市 11:45 2023/06/08

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TikTok擬將電商業務規模擴大逾三倍　爭取今年銷售達200億美元

外電引述消息指，字節跳動（Bytedance）旗下的TikTok基於東南亞市場急速增長，目標將旗下電商業務規模擴大逾三倍，爭取今年銷售額達到200億美元（約1567.28億港元），這較去年錄得商品交易總額44億美元（344.8億港元）大幅飈升。

據指，TikTok除了押注印尼等市場，也正在努力擴大美國和歐洲市場的銷售，不過這些市場僅佔銷售200億美元目標的一小部分。

報道指，TikTok嘗試在規模高達17萬億美元的電商市場拿下更大市場佔有率，因為主要收入來源—廣告業務在經濟下行期間有所放緩。

報道指TikTok不予置評。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

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編輯：袁諾曦

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