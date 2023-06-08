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【汽車芯片】現代汽車夥三星　推下一代車載訊息娛樂系統

科技 12:15 2023/06/08

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三星表示，將為現代汽車的下一代IVI提供最新的車載芯片Exynos Auto V920。（法新社）

芯片技術是電動車發展重要一環，尤其是運行智能車載系統，更需要使用高性能芯片。三星（Samsung）宣布將為現代汽車（Hyundai）提供第三代車載芯片，助後者在2025年推出下一代車載訊息娛樂系統（In-Vehicle Infotainment, IVI）。

【電動車科技】內地初創推新電動車電池　聲稱在低温下能正常充電

三星表示，將為現代汽車的下一代IVI提供最新的車載芯片Exynos Auto V920。該芯片在CPU、圖形和AI性能都大幅升級，包括內置了10個專為自動駕駛優化的Arm最新內核，處理性能比上一代提高1.7倍。

該芯片也集成更先進的GPU內核，圖形處理速度是上一代的2倍，有助增強顯示器視覺呈現的AI性能，以及司機與車內訊息的互動效果。

【可持續能源】寶馬夥TYDE打造全電動船　最高時速約55.5公里

通過應用最新的運算內核，V920的智能神經處理單元（NPU）性能已達到上一代的2.7倍，有助提升監測司機的能力，例如更準確地檢測司機狀態和更快地評估汽車周圍環境，提高整體安全性。

責任編輯：陳卓賢

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