【薪酬調查】香港打工仔今年平均加薪4.1%、8成僱員有意轉工　哪三種工作加薪最多？

▲ 【薪酬調查】香港打工仔今年平均加薪4.1%、8成僱員有意轉工 哪三種工作加薪比率最高？

調查平台JobsDB發布《2023年薪酬調查報告》，調查指香港打工仔2023年平均人工加幅為4.1%，為近4年最高幅度，而且76%受訪者獲發花紅或雙糧，比例同樣是4年新高，較去年多出4個百分點。獲發花紅或雙糧的打工仔，平均收到1.4個月花紅，與去年相若。

該調查於今年2月至3月由獨立調查機構進行，共有3797名本地在職人士回覆。

調查指，逾6成全職僱員獲加薪，較去年的53%比例明顯提高，凍薪和減薪的打工仔比例分別為35%和4%。

數碼相關工種加薪幅度最高 平均加薪高達9.7%

與數碼發展相關的工作職位加薪幅度最為明顯，「數據分析及研究」工種加薪幅度達9.7%，而「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」加薪7.3%、「資訊科技」加薪6.6%，為加薪幅度最多的三大工種。「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」今年加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%，總算從疫情低谷恢復正數（詳見文末）

8成受訪僱員有意轉工

隨疫情減退，83%受訪者對就業市場持中性至樂觀看法，較去年大增23個百分點，8成受訪者傾向選擇向外謀求更好的機遇及對此持開放態度，其中以介乎26至30歲的在職人士最為進取，43%已計劃在未來三個月內轉工。

驅使員工尋找新工作的三大主因是基於「不滿意薪酬／福利」（41%）、「尋求更好的薪酬待遇」（40%）和「不滿意公司文化／管理風格」（36%）。

另一邊廂，願意留在現有職位的員工之中，最多人表示是因為滿意現時的工作量，佔42%，而「有良好的職場人際關係」（38%）和「滿意薪酬／福利」（33%）為另外兩大留守原因，一改前數年因市場不明朗因素而不想轉工的局面。

在福利政策方面，勞資雙方最大落差的政策是「4天／4.5天工作週」，68%受訪者期望有此福利，但僅24%受訪者公司有提供。其次為「彈性假期」，期望落差值20%，排名第三則為「彈性工作時間」，期望落差值16%。

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調查中各行業2023年平均加薪幅度

工種 平均加薪幅度 數據分析及研究 9.7% 數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷 7.3% 資訊科技 6.6% 市場推廣 /品牌 6.2% 銀行 6.0% 公共／社會服務 5.9% 法律／合規 5.9% 樓宇和建造 5.5% 保險 5.0% 工程 5.0% 公關／企業傳訊 4.7% 客戶服務 4.2% 科研/實驗室 4.1% 會計 3.9% 物業／地產 3.7% 行政／人力資源 3.7% 教育 3.5% 採購 3.5% 傳媒/廣告 3.4% 設計 3.2% 酒店／旅遊 3.2% 醫療服務 2.0% 財經 2.0% 企業銷售／商業開發 1.9% 一般管理 1.4% 零售銷售 1.2% 交通物流 1.1% 製造業 1.0% 餐飲 0.6%

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編輯：麥德銘