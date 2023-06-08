【英國王室】哈里認無證據被竊聽 媒體集團形容行為投機

英國哈里王子（Prince Harry）周二（6日）於倫敦高等法院出庭，為起訴英媒《每日鏡報》（Daily Mirror）所屬的鏡報集團（Mirror Group Newspapers，MGN）案件作證。哈里在庭上承認，未有證據顯示他曾被任何媒體竊聽。

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哈里逾與100位名人一同集體起訴MGN，指對方於1991至2011年間，涉及竊聽電話及其他非法行為。哈里在庭上接受MGN代表大律師Andrew Green盤問，期間被對方問及，以他所知，是否有證據證實他曾經遭到黑客攻擊。哈里回應指無，但亦正是自己選擇起訴的原因。

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Andrew Green其後再問哈里，以他所知，是否有任何MGN記者曾調用他電話數據。哈里反擊指，MGN已銷毀大量證據包括使用一次性電話，掩蓋其非法行為。Andrew Green形容，哈里並未證據支持其指控，完全處於投機狀態（total speculation）。

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哈里一共在庭上作供1日半，但據報他第2日的表現遠不及第一日自信及樂觀，更有媒體指，他幾乎落淚。他在庭上講述自己的感情生活細節，包括去脫衣舞酒吧的經歷。哈里狠批MGN關於他和初戀Chelsy Davy分手的報道，指對方非法獲取兩人的通話記錄，報道亦令人不安。

哈里是英國王室132年來，首名出庭作證的高級成員。他稱電話被竊聽或已逾15年，從他仍在伊頓公學讀書開始。他指摘相關機構，利用王室消息人士字樣掩蓋真實消息來源，實際為電話竊聽。哈里在庭上向法官表示，若他未能在是次案件中獲勝，將會是一種不公正（injustice）的體現。

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責任編輯：李俊儀