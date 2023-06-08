▲ 【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話 「幣安出事對Coinbase是好事」

幣安美國（Binance.US）、Coinbase（美：COIN）兩大加密資產交易所本周都被美國證交會（SEC）起訴，向來看好比特幣（Bitcoin）的方舟投資創辦人Cathie Wood接受外電訪問時表示，相對於幣安的控罪更多且涉及更嚴重的欺詐指控，「Coinbase的競爭對手正在消失，對公司長遠是好事」。

兩家加密資產交易所都被SEC指斥銷售未註冊證券，但Cathie Wood向彭博社表示，Coinbase沒有被指控從事任何刑事犯罪。「Coinbase和幣安一同被質疑，何為『證券』、『權益』的問題，但其他幣安面對的問題都與Coinbase無關。」

Coinbase 本周股價累跌逾17%，方舟投資其中三家基金產品都持有Coinbase股份，包括旗艦主動型ETF ARKK，趁機增持41.9萬股，以最新收市價計，市值達2233萬美元（約1.75億港元）。

Cathie Wood：比特幣可同時抗通脹、通縮

Cathie Wood在最新訪問依然表示，有信心比特幣價格可達100萬美元，認為當全球經濟越不穩定和波動，對達標的信心就越大。

我們剛剛經歷由供應鏈主導的通脹恐慌，而比特幣是對抗通脹的工具。我相信更大的風險是通縮，不是通脹，為何比特幣也能受惠這情況？因為它是抵禦傳統金融系統的解藥。

儘管長期投資科技股，但Cathie Wood 今年初早早沽出Nvidia（英偉達，美：NVDA），錯過股價升一倍的升浪。她再為沽出決定辯護，認為芯片股處於泡沫（boom-bust cycle）風險，而Tesla（美：TSLA）是全球最主要的人工智能贏家之一。

她形容，Tesla 有4、500萬架「機械人」在全球遊走，每天收集更多數據，比全球所有汽車和科技公司加起來還要多，有助發展自主駕駛出租車能力，而這個市場規模可在2030年達到8萬億至10萬億美元。

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編輯：麥德銘