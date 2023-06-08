  • 30°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話　「幣安出事對Coinbase是好事」

新經濟追蹤 10:55 2023/06/08

分享：

分享：

【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話　「幣安出事對Coinbase是好事」

幣安美國（Binance.US）、Coinbase（美：COIN）兩大加密資產交易所本周都被美國證交會（SEC）起訴，向來看好比特幣（Bitcoin）的方舟投資創辦人Cathie Wood接受外電訪問時表示，相對於幣安的控罪更多且涉及更嚴重的欺詐指控，「Coinbase的競爭對手正在消失，對公司長遠是好事」。

兩家加密資產交易所都被SEC指斥銷售未註冊證券，但Cathie Wood向彭博社表示，Coinbase沒有被指控從事任何刑事犯罪。「Coinbase和幣安一同被質疑，何為『證券』、『權益』的問題，但其他幣安面對的問題都與Coinbase無關。」

Coinbase 本周股價累跌逾17%，方舟投資其中三家基金產品都持有Coinbase股份，包括旗艦主動型ETF ARKK，趁機增持41.9萬股，以最新收市價計，市值達2233萬美元（約1.75億港元）。

美國證交會要求凍結幣安美國平台資產 SEC主席：不需要「數碼貨幣」，可見【下一頁】

Cathie Wood：比特幣可同時抗通脹、通縮

Cathie Wood在最新訪問依然表示，有信心比特幣價格可達100萬美元，認為當全球經濟越不穩定和波動，對達標的信心就越大。

我們剛剛經歷由供應鏈主導的通脹恐慌，而比特幣是對抗通脹的工具。我相信更大的風險是通縮，不是通脹，為何比特幣也能受惠這情況？因為它是抵禦傳統金融系統的解藥。

儘管長期投資科技股，但Cathie Wood 今年初早早沽出Nvidia（英偉達，美：NVDA），錯過股價升一倍的升浪。她再為沽出決定辯護，認為芯片股處於泡沫（boom-bust cycle）風險，而Tesla（美：TSLA）是全球最主要的人工智能贏家之一。

她形容，Tesla 有4、500萬架「機械人」在全球遊走，每天收集更多數據，比全球所有汽車和科技公司加起來還要多，有助發展自主駕駛出租車能力，而這個市場規模可在2030年達到8萬億至10萬億美元。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【NVDA】錯過1.5倍升浪　Cathie Wood：Nvidia不是唯一AI股、反唱好另一愛股

【加密貨幣】Coinbase被SEC起訴又如何？　Cathie Wood低位狂掃42萬股

【加密貨幣】Coinbase跌17%　遭美國證交會指控涉嫌未經註冊從事交易活動

【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪、過去24小時逾60億資金淨流出　幣安：指控毫無根據

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
美股 虛擬貨幣 Cathie Wood 主動型ETF Tesla 比特幣 人工智能
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【鱷王看法】橋水達里奧：美國進入大型債務危機周期後段

下一篇文章

【渣打2888】渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員　或涉逾100人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款