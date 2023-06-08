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鑽石山商場悲劇後《即時通》熱線求助人數明顯上升 近一半來電者有精神健康或情緒困擾的背景

都會情報 11:00 2023/06/08

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6月2日黃昏鑽石山荷李活廣場悲劇發生後，《即時通》24小時精神健康熱線直至6月6日(星期二)晚上共處理713宗求助，較平常上升14%，有78宗與該暴力事件有關，尋求諮詢或求助，其中兩成出現較嚴重情緒困擾，例如腦海反覆出現案發影像、呼吸困難、驚慌、拒絕外出等，需由輔導員即時協助進行舒緩練習，處理當時困境。熱線服務求助人數急遽上升的趨勢值得關注。

同時值得留意是近半求助者有精神健康或情緒困擾的背景，除了襲擊過程引發的情緒不安，大部份也擔心事件會加深社會大眾對精神復元人士標籤和污名化。有來電者擔心在工作場所會遭受同事歧視甚至被僱主解僱，亦有來電者表示不想被人看見進入精神科門診而對覆診卻步。

專責精神健康非牟利機構利民會對事件深表痛心，一方面理解市民大眾擔心社會安全，需要時間消化不安情緒﹔然而，建立社區的包容文化才是有利於精神復元，呼籲市民避免受坊間對精神病的偏見和負面看法所影響，不要標籤化精神健康有需要幫助的復元人士及其家屬。

現時患有嚴重精神病的市民普遍得到適切及有效的治療，能改善病情。他們大多數康復後可以重新逐步投入社會，並保持穩定復元進度。精神科麥永接醫生曾指出本身病情較穩定的病人，復發時不會是一時三刻幾分鐘的演變，有一段時間身邊人可察覺病徵，因此家屬可多留意復元人士的生活狀況，盡早尋求專業人士協助。

《即時通》是利民會設立，全港唯一24小時由專人接聽的精神健康服務熱線，除了為受困擾來電者提供即時情緒支援，亦會按來電者需要提供適當心理急救，例如即時呼吸練習及身體掃描，調節情緒至平復狀態。除穩定他們情緒外，《即時通》亦支持他們持續接受精神科服務、定時覆診服藥、保持良好身心狀況，同時透過會員制的主動跟進，提供個別關顧。

若大眾市民因悲劇事件後腦海反覆出現案發影像、呼吸困難、驚覺度增加、焦慮、煩躁、易怒、失眠、注意力下降、坐立不安等，可與朋友、家人和信任的人傾訴，及尋求專業支援及服務。或打《即時通》24小時精神健康熱線 3512 2626，或向各區的「精神健康綜合社區中心」求助。

利民會
利民會於1984年在香港成立，為非牟利社會服務機構，提供社區精神健康支援服務、《即時通》24小時精神健康熱線、家屬支援服務、綜合職業復康服務、住宿訓練服務、以及專項計劃。

利民會是國際利民會連繫會員機構。國際利民會總部設於英國，乃世界性之連繫網絡。由世界各地共同抱持推動精神健康、社區照顧等目標的非牟利會員機構組成。（www.richmond.org.hk

（特約） 

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