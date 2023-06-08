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彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」

環球政治 10:50 2023/06/08

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美國前副總統彭斯（Mike Pence）周三（7日）正式宣布參加共和黨提名初選，並在首場競選活動大力抨擊過往拍擋—前總統特朗普（Donald Trump），直言後者不應該再次成為美國總統。

彭斯已遞文件 角逐2024年美國總統大選 【下一頁】

艾奧瓦州的首場正式競選活動上，彭斯重提特朗普要求阻擋現總統拜登（Joe Biden）當選，指當日被要求在憲法及特朗普選擇其中一方，他堅決選擇支持憲法。

彭斯表明，如果任何人把自身置於美國憲法之上，便不應該成為或再次擔任美國總統。同時，彭斯亦對擔任副總統時取得的成就感到自豪。

美前州長宣布參選總統 共和黨初選逾10人角逐 【下一頁】

彭斯解釋為何選擇參選，指特朗普當日堅持要求自己違憲推翻選舉結果，但他格守對憲法的承諾，希望代表共和黨出選總統，展示共和黨是尊重憲法的政黨。

同日彭斯亦釋出競選影片，當中形容自己為尋求帶領美國回歸保守派的列根派共和黨人（Reagan Republican）。彭斯重申，「不同時代需要不同領導層」，強調美國需要新總統。

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責任編輯：吳漢培

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