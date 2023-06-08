【渣打2888】渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員　或涉逾100人

▲ 渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員 或涉逾100人

外電引述消息指，渣打集團 （02888） 計劃在新加坡、倫敦和香港裁員，裁員總數可能超過100人，以作為削減成本的一部份。渣打此前表示，計畫從2022年到2024年節省13億美元。

渣打微升0.8%，現報65.85元。

據知情人士指，渣打過去幾周開始對亞洲中台職能部門裁員，包括人力資源和數字化轉型職位。另有消息指，於倫敦的金融市場有幾位董事總經理也被裁掉。而一些初級員工也或會被裁。

報道指，渣打是次裁員總數可能超過100人，但最終人數尚未確定。

報道引述渣打發言人表示，這是正常業務活動，集團需要持續評估職位要求，以確保公司在實行業務戰略和服務客戶需求方面保持高效。

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編輯：袁諾曦