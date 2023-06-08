  • 30°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打2888】渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員　或涉逾100人

股市 10:19 2023/06/08

分享：

分享：

渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員　或涉逾100人

外電引述消息指，渣打集團 （02888） 計劃在新加坡、倫敦和香港裁員，裁員總數可能超過100人，以作為削減成本的一部份。渣打此前表示，計畫從2022年到2024年節省13億美元。

渣打微升0.8%，現報65.85元。

據知情人士指，渣打過去幾周開始對亞洲中台職能部門裁員，包括人力資源和數字化轉型職位。另有消息指，於倫敦的金融市場有幾位董事總經理也被裁掉。而一些初級員工也或會被裁。

報道指，渣打是次裁員總數可能超過100人，但最終人數尚未確定。

報道引述渣打發言人表示，這是正常業務活動，集團需要持續評估職位要求，以確保公司在實行業務戰略和服務客戶需求方面保持高效。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【渣打2888】渣打據報向沙特AviLease洽售航空金融業務　料涉資至少294億元

【數碼港元】渣打：央行數碼貨幣有利小企業、小眾品牌提供忠誠客戶獎賞計劃

【騰訊700】馬化騰轉發裁員文章、「要收緊隊型」　騰訊公關：不是跟公司內部說的

【投行裁員】高盛正考慮第三輪裁員少於250人　涉部分董事總經理及合伙人

編輯：袁諾曦

港股 渣打集團（02888）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話　「幣安出事對Coinbase是好事」

下一篇文章

【遊戲驛站GME】CEO被炒遭主席嘲笑？　GME季度收入遜預期、盤後挫近兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款