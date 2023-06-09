【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　阿里美股高港1%（不斷更新）

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美國申領失業救濟援助人數升溫，反映就業市道轉差，美國加息預期減低，美國10年期債息由3.8厘跌至3.7厘，美股回升，道指大升168點，納指轉漲1%，夜期收市升129點，收報19379點，阿里巴巴美股高港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 125.19 +0.6% 騰訊ADR 335.40 +0.2% 滙豐ADR 60.26 +0.5% 阿里巴巴美股 84.38 +1.2%

北水錄超過40億元淨流入 大手吸指數ETF沽建行美團

北水續錄淨流入，吸資額達40.5億元，較昨日顯著回升。資金主要吸納指數ETF，以盈富基金 （02800） 淨流入達32.2億元最多，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄5.1及2.8億元淨流入；淨流出方面，建行 （00939） 及美團 （03690） 分別走資5.9及1.9億元。

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內房造好、碧桂園大升10% 攜程績後升半成 恒指反覆升47點

港股反覆升近50點。恒指低開24點，早段曾跌164點低見19087點，午後反覆回升。恒指升47點，收報19299點，成交近845億元。科指跌0.7%，報3894點。內房造好，碧桂園 （02007） 升10%，龍湖 （00960） 升近5%。攜程 （09961） 績後升半成，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 升0.7%，三桶油升1%至近3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 友邦 81.30 +1.7 +25 439 美團 124.40 +0.7 +8 -98 滙豐 59.95 +0.5 +7 10 比亞迪 247.80 -2.0 -7 37 中海油 11.78 -3.4 -10 3 阿里巴巴 83.35 -0.8 -13 21

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升129點，收報19379點

【23：08】夜期升99點，報19349點

【18：30】北水錄超過40億元淨流入，大手吸指數ETF沽建行美團，恒指跌2點。

【17：20】【業績】周大福上財年少賺20% 末期息連特別息派1港元、全年派息多於盈利

【17：01】【半新股】美麗田園禁售期即將屆滿、13億大貨存入CCASS 大股東CITIC PE基金澄清未考慮減持

【16：44】【下半年展望】凱基亞洲上調年底恒指目標至22100點 薦7隻股份

【16：10】內房造好，碧桂園 （02007） 升10%，龍湖 （00960） 升近5%。攜程 （09961） 績後升半成，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%，騰訊 （00700） 跌0.2%，美團 （03690） 升0.7%，三桶油升1%至近3%，恒指反覆升47點，收報19299點，成交近845億元。科指跌0.7%，報3894點。

【16：00】恒指U盤前升25點，報19277點。

【15：48】港股收市前升約24點，報19276點。

【15：28】滙豐 （00005） 尾市升0.8%，企60元關口，報60.1元。

【15：04】除淨的中海油 （00883） 尾市升3%，中石油 （00857） 升逾2%破頂，中石化 （00386） 升0.8%。

【14：55】恒指反覆升36點，報19288點，科指跌0.8%，報3888點。

【14：53】碧桂園 （02007） 最新升逾11%，龍湖 （00960） 升逾半成，雅居樂 （03383） 升逾6%，中海外 （00688） 升逾2%，潤地 （01109） 升近1%。

【14：42】美團 （03690） 轉升0.4%，騰訊 （00700） 跌0.7%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%。

【14：39】內險股向上，平保 （02318） 、國壽 （0628） 、財險 （02328） 升逾1%，太保 （02601） 升0.7%。

【14：35】【比亞迪1211】王傳福：比亞迪已基本解決供需平衡問題 料未來3至5年電動車行業發生大變革

【14：33】合景泰富 （01813） 股價造好，最新升2成，高見1元。

【14：23】【新股IPO】羅兵咸永道料港IPO集資額上半年跌出全球五大 下半年仍有望重返前三甲

【14：06】碧桂園 （02007） 升幅進一步擴大，最新升逾9%，高見1.72元。

【14：00】恒指最新再度回落，跌16點，報19235點。

【13：58】碧桂園 （02007） 午後升幅擴大至7%，龍湖 （00960） 升逾4%，中海外 （00688） 升近2%，潤地 （01109） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升近6%。

【13：42】上證午後轉升0.7%，恒指升約47點，報19299點，科指跌0.5%，報3903點。

【13：40】【倉位異動】半新股業聚醫療禁售期6.22將屆滿 CEO錢永勛夫婦疑將價值38億持股存入CCASS

【13：32】大市轉升5點。

【13：00】港股午後初段跌接近100點

【12：20】【中國監管】中證監易會滿：加固中特估體系基礎 內地經濟回升、惟動力未夠強

【12：00】恒生指數半日跌74點，報19177點，成交440.6億元。科指跌1.3%，報3870點。ATM跌逾1%，內房逆市升，碧桂園（020070）升半成，攜程 （09961） 績後升逾4%。

【11：37】港股中午收市前跌百點，恒指跌110點，報19141點，科指跌1.5%，報3864點。

【11：30】內地股市偏軟，上證半日0.1%，深證跌0.3%，創業板指跌0.3%。

【11：27】【薪酬調查】香港打工仔今年平均加薪4.1%、8成僱員有意轉工 哪三種工作加薪比率最高？

【11：23】快手 （01024） 跌逾3%，低見56.45元。

【11：08】盛諾集團 （01418） 升逾7成，高見0.117元。

【10：41】景聯集團股權 （02944） 再升逾4成，高見0.395元。景聯 （01751） 升逾18%，高見0.7元。

【10：34】內房逆市升，其中龍湖 （00960） 升6%，高見19.46元，暫為表現最好藍籌。

【10：25】三桶油造好，其中，中石油 （00857） 升逾2%，破頂高見5.65元，中海油 （00883） 除淨，股價亦升逾2%，中石化 （00386） 升0.8%。

【10：24】大市跌幅收窄至約10點。

【10：21】【渣打2888】渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員 或涉逾100人

【10：15】東方海外 （00316） 逆市升逾4%，高見103.6元。

【10：14】恒指最新跌約75點，報19175點，科指跌1.4%，報3864點。

【10：09】【內銀股】5大國有內銀再下調存款利率 定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘

【10：05】內房逆市升，中海外 （00688） 升0.8%，潤地 （01109） 升逾1%，碧桂園 （02007） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升近3%。

【10：04】金融股逆市向好，滙豐 （00005） 升0.4%曾破頂，渣打 （02888） 升0.9%，友邦 （01299） 升逾1%。

【10：00】內銀個別發展，建行 （00939） 跌0.4%，工行 （01398） 升0.5%，中行 （03988） 跌0.3%，農行 （01288） 升近1%，交行 （03328） 跌0.2%。

【09：52】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌幅擴大至2%。

【09：50】香港航天科技 （01725） 逆市升逾6%，高見9.24元。香港航天科技公布終止出售航天衛星技術擴大後股本49%股權。集團可能就認購航天衛星技術股份尋求其他潛在投資者。

【09：46】大市初段跌幅擴大至逾百點，恒指最新跌125點，報19126點，科指跌1.6%，報3860點。

【09：41】ATM分別跌逾1%，恒指開市後跌70點，報19181點，科指跌1.3%，報3871點。

【09：39】康寧醫院 （02120） 達成全部復牌指引，復牌跌逾8%，低見10.8元。

【09：36】發盈喜的中煙香港 （06055） 升幅擴大至2成，高見11.28元。

【09：32】滙豐 （00005） 逆市向好，升0.7%，破頂高見60.1元。

【09：31】攜程 （09961） 開市後升幅擴大至逾4%，早段高見280元。

【09：26】海昌海洋公園 （02255） 反彈近9%。海昌海洋公園公布獲主席兼行政總裁及執行董事曲乃杰通知，擬斥最多5000萬元，以及獲若干高級管理層成員及關鍵僱員告知合共擬使用最多5000萬元，以分別於未來12個月在公開市場收購股份，合共涉1億元的增持計劃。

【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制 子企簽14億人幣銀團貸款

【09：24】中煙香港 （06055） 發盈喜，料中期純利增不低於1倍，收入升不低於95%，股價今早高開近14%。

【09：23】昨日尾市急瀉的中天湖南集團 （02433） ，股價今早未止跌，再低開15%，開報0.51元破底。

【09：21】ATM個別發展，騰訊 （00700） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 升0.4%，攜程 （09961） 績後升逾2%，恒指低開24點，開報19227點，科指跌0.3%，報3907點。

【美團3690】美團香港外賣平台「KeeTa」最快月底拓展至其他地區

【09：13】期指低開47點，報19170點。

【09：05】【配股潮】正通汽車折讓近16%配股 淨籌5634萬元還債

【08：59】康寧醫院 （02120） 今早復牌。

【08：53】恒指黑期跌約114點，報19142點，道指期貨跌18點，報33691點。

【08：01】【業績】塗鴉智能首季虧損按年收窄61.7%至2100萬美元 收入跌14.2%

【07：45】【藍籌業績︱旅遊股】攜程第一季扭虧為盈 淨利潤34億元人民幣

【07：45】【Morning精點】滙豐研究：近期港樓疲軟或被跨大︱螞蟻銀行推30厘活期存息優惠

【07：45】港股ADR收報19202點，跌49點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報60.19元，較港收市價高0.54元或0.9%，騰訊 （00700） ADR折合報332.77元，較港收市價低2.83元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.58元，較港收市價低0.47元或0.6%。

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【07：30】加拿大央行出乎意料加息0.25厘，至4.75厘22年高位，美國債息回升，10年期債息撲3.8厘 ；投資者觀望聯儲局下周議息會議對利率前景的取態，7月加息揣測升溫，道指曾升135點，最終收升91點，報33665厘；標指跌16點，報4267點；納指跌171點或1.29%，報13104點。

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責任編輯︰梁浩碩