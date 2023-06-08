【遊戲驛站GME】CEO被炒遭主席嘲笑？　GME季度收入遜預期、開市曾挫近兩成

▲ 【遊戲驛站GME】GameStop行政總裁被炒、季度收入遜預期

「迷因股」美國電子遊戲零售商遊戲驛站GameStop（美︰GME）解僱行政總裁Matthew Furlong，活躍投資者、董事會主席科恩（Ryan Cohen）轉任執行主席。GameStop未有交代Furlong被炒原因。GameStop股價開市曾跌近2成，最新跌17.5%，報21.46美元。

Cohen於2020年入股GameStop，2021年初加入GameStop董事會，至於Furlong於2021年6月任命為CEO。自Furlong任命宣布以來，GameStop股價已累跌逾一半，自2021年6月以來，已跌約65%。

Furlong被解僱的消息宣布約半小時後，科恩出了一條推文︰「Not for long」，似乎有玩「Furlong」文字的意味。

另外，GameStop公布季度業績，期內淨虧損由1.6億美元收窄至5050萬美元，收入12.4億美元，低於市場預期的13.8億美元。

美國、加拿大和澳大利亞的銷售額分別按年跌16.4%、18.5% 及8.9%，歐洲銷售額則增長26.2%。

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責任編輯︰梁浩碩