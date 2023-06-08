  • 30°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 11:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲驛站GME】CEO被炒遭主席嘲笑？　GME季度收入遜預期、盤後挫近兩成

股市 10:16 2023/06/08

分享：

分享：

【遊戲驛站GME】GameStop行政總裁被炒、季度收入遜預期

「迷因股」美國電子遊戲零售商遊戲驛站GameStop（美︰GME）解僱行政總裁Matthew Furlong，活躍投資者、董事會主席科恩（Ryan Cohen）轉任執行主席。GameStop未有交代Furlong被炒原因。GameStop股價盤後曾跌逾2成，最終跌19.2%，報21.09美元。

Cohen於2020年入股GameStop，2021年初加入GameStop董事會，至於Furlong於2021年6月任命為CEO。自Furlong任命宣布以來，GameStop股價已累跌逾一半，自2021年6月以來，已跌約65%。

Furlong被解僱的消息宣布約半小時後，科恩出了一條推文︰「Not for long」，似乎有玩「Furlong」文字的意味。

另外，GameStop公布季度業績，期內淨虧損由1.6億美元收窄至5050萬美元，收入12.4億美元，低於市場預期的13.8億美元。

美國、加拿大和澳大利亞的銷售額分別按年跌16.4%、18.5% 及8.9%，歐洲銷售額則增長26.2%。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢     分析支持、阻力位及值博板塊 

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

【美股業績︱GME】GameStop上季扭虧賺4820萬美元　股價盤後飈升近五成

【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多

責任編輯︰梁浩碩

美股 GameStop（美：GME）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【渣打2888】渣打據報在香港、新加坡及倫敦開展裁員　或涉逾100人

下一篇文章

【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款