  • 29°C
香港時間 : 2023608日 (週四) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】塗鴉智能首季虧損按年收窄61.7%至2100萬美元　收入跌14.2%

股市 08:01 2023/06/08

分享：

分享：

【業績】塗鴉智能首季虧損按年收窄61.7%至2100萬美元　收入跌14.2%

塗鴉智能 （02391） 公布季度業績。塗鴉智能第一季淨虧損為2100萬美元，按年收窄61.7%；非公認會計準則淨虧損則收窄9成至370萬美元。

期內，總收入為4750萬美元，按年下跌14.2%，主要由於物聯網PaaS收入及智能設備分銷收入減少。當中，物聯網平台即服務（PaaS）收入3360萬美元，跌19.6%，軟件即服務（SaaS）及其他收入為850萬美元，升47.2%。

毛利總額減少7.9%至2100萬美元，毛利率升3.1個百分點至44.3%。營業虧損收窄41.8%至3230萬美元，營業利潤率為-68%，改善32.3個百分點。

第一季度的物聯網PaaS客戶約有2000個，按年減少23%。客戶總數約為2800個，減少28.2%。截至3月底止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶有261個，第一季度優質物聯網PaaS客戶貢獻約80.2%物聯網PaaS收入，相對去年同期為85.6%。

公司董事兼首席財務官劉堯表示，展望2023年餘下時間，認為市場挑戰可能仍會持續，使得行業能見度有限，但堅信憑藉減少虧損以及強大的現金儲備，財務狀況已得到改善，為實現其戰略目標和推動未來增長提供堅實基礎。

【藍籌業績︱旅遊股】攜程第一季扭虧為盈　淨利潤34億元人民幣

【業績｜消費股】優品360去年純利按年升逾8成　毛利率升至35.4%

責任編輯︰梁浩碩

港股 塗鴉智能－W（02391）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】中資科網股比美股值博？蘋果Vision Pro前景分析（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【藍籌業績︱旅遊股】攜程第一季扭虧為盈　淨利潤34億元人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR越60關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【美股收市】長債息撲3.8厘 納指挫1.3% 道指升幅收窄至91點
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【內銀股】官媒：多家國有大行周四起降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息
【內銀股】官媒：多家國有大行周四起降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款