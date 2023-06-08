▲ 【業績】塗鴉智能首季虧損按年收窄61.7%至2100萬美元 收入跌14.2%

塗鴉智能 （02391） 公布季度業績。塗鴉智能第一季淨虧損為2100萬美元，按年收窄61.7%；非公認會計準則淨虧損則收窄9成至370萬美元。

期內，總收入為4750萬美元，按年下跌14.2%，主要由於物聯網PaaS收入及智能設備分銷收入減少。當中，物聯網平台即服務（PaaS）收入3360萬美元，跌19.6%，軟件即服務（SaaS）及其他收入為850萬美元，升47.2%。

毛利總額減少7.9%至2100萬美元，毛利率升3.1個百分點至44.3%。營業虧損收窄41.8%至3230萬美元，營業利潤率為-68%，改善32.3個百分點。

第一季度的物聯網PaaS客戶約有2000個，按年減少23%。客戶總數約為2800個，減少28.2%。截至3月底止連續12個月，優質物聯網PaaS客戶有261個，第一季度優質物聯網PaaS客戶貢獻約80.2%物聯網PaaS收入，相對去年同期為85.6%。

公司董事兼首席財務官劉堯表示，展望2023年餘下時間，認為市場挑戰可能仍會持續，使得行業能見度有限，但堅信憑藉減少虧損以及強大的現金儲備，財務狀況已得到改善，為實現其戰略目標和推動未來增長提供堅實基礎。

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責任編輯︰梁浩碩