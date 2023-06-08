▲ 【藍籌業績︱旅遊股】攜程第一季扭虧為盈 淨利潤34億元人民幣

藍籌新貴攜程集團 （09961） 公布第一季度業績。攜程第一季扭虧為盈，淨利潤為34億元人民幣，相對去年同期淨虧損為10億元人民幣，按季則增長61.9%。經調整EBITDA為28億元人民幣，經調整EBITDA利潤率為31%，相比2022年同期為2%，相比上季度為6%。

期內，得益於旅遊市場顯著復甦，淨營業收入按年升1.2倍至92億元人民幣，超過2019年疫情前同期。其中，住宿預訂營業收入為35億元人民幣，按年升1.4倍，交通票務營業收入為42億元人民幣，升1.5倍，旅遊度假業務營業收入為3.9元人民幣，升2.1倍，商旅管理業務營業收入為4.5億元人民幣，升1倍。

攜程指，第一季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂量按年增長逾100%，本地遊酒店預訂量較2019年疫情前按年增長150%。出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的40%以上，公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過200%，較2019年疫情前按年增長超過100%。

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責任編輯︰梁浩碩