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【藍籌業績︱旅遊股】攜程升5%、創1個月高　第一季轉賺34億元人幣

股市 16:36 2023/06/08

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【藍籌業績︱旅遊股】攜程第一季轉賺34億元人幣

藍籌新貴攜程集團 （09961） 公布第一季度業績。攜程第一季扭虧為盈，淨利潤為34億元人民幣，相對去年同期淨虧損為10億元人民幣，按季則增長61.9%。經調整EBITDA為28億元人民幣，經調整EBITDA利潤率為31%，相比2022年同期為2%，相比上季度為6%。

攜程全日升5.1%，報282.4元，創1個月高，成交額7億元。

期內，得益於旅遊市場顯著復甦，淨營業收入按年升1.2倍至92億元人民幣，超過2019年疫情前同期。其中，住宿預訂營業收入為35億元人民幣，按年升1.4倍，交通票務營業收入為42億元人民幣，升1.5倍，旅遊度假業務營業收入為3.9元人民幣，升2.1倍，商旅管理業務營業收入為4.5億元人民幣，升1倍。

攜程指，第一季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內的酒店預訂量按年增長逾100%，本地遊酒店預訂量較2019年疫情前按年增長150%。出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的40%以上，公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過200%，較2019年疫情前按年增長超過100%。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢     分析支持、阻力位及值博板塊 

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【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

【恒指季檢】恒指納入4隻股份　華電紫金京東健康攜程染藍　國指納入神華剔走碧桂園

【業績】攜程去年扭虧為盈、淨利潤14億元人民幣　上季賺20.6億元人民幣

責任編輯︰梁浩碩

港股 攜程集團－S（09961）
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