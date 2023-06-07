  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 23:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金管局工作】金管局辦活動探討偵測傀儡戶　零售銀行9月底前一致及協調方式實時監察詐騙

宏觀解讀 23:09 2023/06/07

分享：

分享：

【金管局工作】金管局辦活動探討偵測傀儡戶　零售銀行9月底前一致及協調方式實時監察詐騙

金管局與數碼港合作，並由德勤協助，今舉辦第4次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 4）。今次AMLab探討包括主動偵測傀儡戶口；推動業界採用反洗錢合規科技工具；使用數據的最佳實踐方式及在詐騙和洗錢風險方面採取更協調的方式應對。

AMLab系列協助提升運用數據及科技的能力，以有效應對數碼詐騙及相關洗錢活動日益加劇的威脅，相關風險逐漸影響銀行體系健全，並削弱對數碼金融服務的信心。

今次活動焦點亦包括「合規科技聯繫」（Regtech Connect）環節。這是一個協作平台讓科技公司示範相關合規工具及解決方案，並與出席的銀行及儲值支付工具持牌人交流。

金管局表示，其與銀行的共同目標是為銀行體系把關，免被利用進行詐騙及金融犯罪，因此致力採取創新對策，當中包括所有零售銀行在今年9月底前採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【金管局工作】阮國恒：調撥監管資源對高槓桿投資機構的風險承擔　進行全面檢查

編輯：胡學能

開啟hket App，閱讀全文
經濟 網絡保安 虛擬銀行 銀行 金融 金融服務 德勤 香港金融管理局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【加密貨幣】Coinbase被SEC起訴又如何？　Cathie Wood低位狂掃42萬股

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】恒指夜期升31點　滙豐ADR升逾1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美債息回升　道指升19點，納指跌0.5%　Tesla升近3%創逾半年高（不斷更新）
【美股市況】美債息回升　道指升19點，納指跌0.5%　Tesla升近3%創逾半年高（不斷更新）
【美國經濟】美財政部急發短債　兩天規模3290億美元
【美國經濟】美財政部急發短債　兩天規模3290億美元
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升31點　滙豐ADR升逾1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升31點　滙豐ADR升逾1%（不斷更新）
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款