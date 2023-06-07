▲ 【金管局工作】金管局辦活動探討偵測傀儡戶 零售銀行9月底前一致及協調方式實時監察詐騙

金管局與數碼港合作，並由德勤協助，今舉辦第4次「反洗錢合規科技實驗室」（AMLab 4）。今次AMLab探討包括主動偵測傀儡戶口；推動業界採用反洗錢合規科技工具；使用數據的最佳實踐方式及在詐騙和洗錢風險方面採取更協調的方式應對。

AMLab系列協助提升運用數據及科技的能力，以有效應對數碼詐騙及相關洗錢活動日益加劇的威脅，相關風險逐漸影響銀行體系健全，並削弱對數碼金融服務的信心。

今次活動焦點亦包括「合規科技聯繫」（Regtech Connect）環節。這是一個協作平台讓科技公司示範相關合規工具及解決方案，並與出席的銀行及儲值支付工具持牌人交流。

金管局表示，其與銀行的共同目標是為銀行體系把關，免被利用進行詐騙及金融犯罪，因此致力採取創新對策，當中包括所有零售銀行在今年9月底前採用一致及協調的方式建立實時詐騙監察。

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編輯：胡學能