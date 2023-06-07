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【加密貨幣】Coinbase被SEC起訴又如何？　Cathie Wood低位狂掃42萬股

股市 23:12 2023/06/07

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【加密貨幣】Coinbase被SEC起訴又如何？　Cathie Wood低位狂掃42萬股

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）周二（6日）遭美國證券交易委員會（SEC）起訴後，當天Coinbase股價盤中一度挫近2成，但曾被譽為「科技女股神」的Cathie Wood卻逆市抄底，旗下三隻ETF增持合共41.93萬股Coinbase。

Coinbase股價周三（7日）回暖，暫升2.34%，報52.79美元，成交5.17億美元。

基金數據顯示，Cathie Wood透過ARK Innovation ETF（美：ARKK）增持32.97萬股，ARK Next Generation Internet ETF（美：ARKW）買進了53,885股，以及ARK Fintech Innovation ETF（ARKF）購買了35,666股。

ARK基金 增持Coinbase股票數目（股）
ARK Innovation ETF 329,773
ARK Next Generation Internet ETF 53,885 
ARK Fintech Innovation ETF 35,666
合共 419,324 

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記者：伍鍵文

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