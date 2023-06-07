【加拿大加息】加拿大意外加息0.25厘　加元短綫走高

澳洲央行早前連續兩個月意外加息，已令市場憂慮其他主要央行或繼續緊縮行動。最新有加拿大央行出乎市場預期再次加息0.25厘，當地隔夜拆借利率上調至4.75厘，為2001年以來最高。加元滙價短綫走高，每美元兌加元升至1.3378，兌港元5.86算。

在會議舉行前，市場僅預期20%機率會加息。加拿大央行指，經濟運行過熱為加息主要原因，認為貨幣政策的限制性不足以供需平衡及使通脹率回到2%的目標，央行更引用多個證據，包括當地首季產出增長高過預期，通脹回升及房地產市場活動反彈。

央行官員稱，三個月內潛在價格壓力指標升高，是加息的另一關鍵原因，因人們愈來愈擔心通脹可能會大幅高於2%的目標。

當局在聲明中的前瞻性評論不多，表明官員尚未確定今次加息是微調，抑或另一次加息周期的開端。

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編輯：葉志偉