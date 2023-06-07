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【日本負利率】野村資管：日本負利率政策料持續至明年　加息將是日本央行最後一擊

宏觀解讀 22:59 2023/06/07

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【日本負利率】野村資管:日本負利率政策料持續至明年　加息將是日本央行最後一擊

市場關注日本負利率政策何時會出現轉變，野村資產管理認為，由於日本央行致力維持低利率政策，透過壓低借貸成本來推動經濟增長，預期日本的負利率政策會持續至明年。

野村資產管理股票投資總監Yuichi Murao表示，明年中或會出現政策微調，但加息應不會是短期內的事，相信「負利率政策在未來12個月仍然存在，而將利率調升至正數，將會是日本央行最後一擊」。

日本散戶仍聚焦於全球股市

日本央行去年將十年期債券孳息的波動區間，擴闊至0.5%。現時日本十年期債息約0.41厘，遠低於美國十年期債息約3.8厘。

對於日本股市今年急升，Yuichi Murao指，最近流入日本市場的資金主要由外國投資者推動，目前許多日本散戶仍聚焦於全球股市。

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編輯：陳韻妍

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