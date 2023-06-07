  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 23:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】耶倫：繼續支持聯儲局壓低通脹　就業市場強勁可與低通脹並存

宏觀解讀 22:25 2023/06/07

分享：

分享：

世界銀行等多個機構近期均上調今年全球經濟增長預測，並預期美國經濟可望出現軟着陸。美國財長耶倫（Janet Yellen）指出，如果數月前沒有解決銀行危機，則經濟很有可能出現衰退。又重申仍有方法可同時保持就業市場強勁，又能讓通脹下降。

她指現時雖然看到經濟部分領域出現放緩，但當務之急仍是降低通脹。重申仍有方法可同時保持就業市場強勁，又能讓通脹下降。另外，她表示最近達成的暫停債務上限協議對美國人民來說是一場勝利。

債務上限危機解除後，財政部「水緊」情況改善，周一（5日）現金餘額已增至712億元，較上周五（2日）的234億元大幅增加。財政部預計，其現金餘額到6月底將達到約4,250億美元，但仍低於5月初時財政部預計的5,500億美元。

當局表示，計劃增加發行國債，以繼續為政府提供資金，並逐步重建現金餘額。

相關文章：

【TSLA】Tesla升近4%　馬斯克：願意對外授權Tesla獨家自動駕駛技術

【加密貨幣】OneDegree：虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲傾向

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
美股 貨幣政策 耶倫 經濟 美國 美國聯儲局 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【今日至HOT】馬斯克在華晚宴22人「埋單」幾錢？│周奕瑋感激雙親默默支持

下一篇文章

【TSLA】Tesla升近4%　馬斯克：願意對外授權Tesla自動駕駛技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美債息回升　道指升19點，納指跌0.5%　Tesla升近3%創逾半年高（不斷更新）
【美股市況】美債息回升　道指升19點，納指跌0.5%　Tesla升近3%創逾半年高（不斷更新）
【美國經濟】美財政部急發短債　兩天規模3290億美元
【美國經濟】美財政部急發短債　兩天規模3290億美元
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升31點　滙豐ADR升逾1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升31點　滙豐ADR升逾1%（不斷更新）
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款