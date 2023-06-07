【美國經濟】耶倫：繼續支持聯儲局壓低通脹　就業市場強勁可與低通脹並存

世界銀行等多個機構近期均上調今年全球經濟增長預測，並預期美國經濟可望出現軟着陸。美國財長耶倫（Janet Yellen）指出，如果數月前沒有解決銀行危機，則經濟很有可能出現衰退。又重申仍有方法可同時保持就業市場強勁，又能讓通脹下降。

她指現時雖然看到經濟部分領域出現放緩，但當務之急仍是降低通脹。重申仍有方法可同時保持就業市場強勁，又能讓通脹下降。另外，她表示最近達成的暫停債務上限協議對美國人民來說是一場勝利。

債務上限危機解除後，財政部「水緊」情況改善，周一（5日）現金餘額已增至712億元，較上周五（2日）的234億元大幅增加。財政部預計，其現金餘額到6月底將達到約4,250億美元，但仍低於5月初時財政部預計的5,500億美元。

當局表示，計劃增加發行國債，以繼續為政府提供資金，並逐步重建現金餘額。

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編輯：葉志偉