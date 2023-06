【TSLA】Tesla升近4%　馬斯克：願意對外授權Tesla自動駕駛技術

繼Tesla特斯拉(美:TSLA)日前授權福特(美:F)電動車使用超充網絡(Supercharger network)之後,Tesla創辦人馬斯克最新表示,願意對外授權獨家自動駕駛技術。Tesla周三升勢未止,最新報229.32美元,升3.66%,成交105.6億美元。

馬斯克於Twitter稱,Tesla致力向其他車企提供協助,又指數年前已免費提供所有專利,目前亦已對外開放超充網絡,願意授權其他車企使用輔助駕駛(Autopilot)、全自動駕駛(Full Self-Driving,FSD)或其他Tesla技術。

Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.



We made all our patents freely available several years ago.



Now, we are enabling other companies to use our Supercharger network.



Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.