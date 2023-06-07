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【TSLA】Tesla升近4% 馬斯克：願意對外授權Tesla自動駕駛技術
繼Tesla特斯拉（美：TSLA）日前授權福特（美：F）電動車使用超充網絡（Supercharger network）之後，Tesla創辦人馬斯克最新表示，願意對外授權獨家自動駕駛技術。Tesla周三升勢未止，最新報229.32美元，升3.66%，成交105.6億美元。
馬斯克於Twitter稱，Tesla致力向其他車企提供協助，又指數年前已免費提供所有專利，目前亦已對外開放超充網絡，願意授權其他車企使用輔助駕駛（Autopilot）、全自動駕駛（Full Self-Driving，FSD）或其他Tesla技術。
Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.— Elon Musk （@elonmusk） June 5， 2023
We made all our patents freely available several years ago.
Now， we are enabling other companies to use our Supercharger network.
Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.
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記者：伍鍵文