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【加密貨幣】OneDegree：虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲傾向

新經濟追蹤 22:12 2023/06/07

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【加密貨幣】OneDegree：虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲傾向

虛擬資產交易平台幣安（Binance）及Coinbase（美：COIN）近日先後被美國證交會起訴。有經營虛擬資產保險的虛擬保險公司OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示，自從去年FTX爆煲事件發生後，環球監管機構開始加強虛擬資產相關監管，包括美國及新加坡兩地監管正進一步收緊，而香港、杜拜及巴黎則歡迎虛擬資產在受監管的情況下，申請牌照並落戶當地，整體而言，虛擬資產活動有自西方國家轉移至亞洲的傾向。

郭彥麟表示，據其所知，逾百間企業正就申請香港的虛擬資產服務供應商牌照作出查詢。根據香港證監會早前公布的指引，相關公司的冷錢包（將加密貨幣等虛擬資產，儲存於線下的實體裝置）及熱錢包（透過網路連結，將資產存放於線上平台的儲存方式）需要投保，以在面對潛在的盜竊及犯罪行為風險時，客戶資產仍受到保障。

OneDegree表示，旗下OneInfinity為亞洲唯一虛擬資產保險公司，現已與數十間虛擬資產企業簽訂保險合約。

相關文章：

【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產　SEC主席：不需要「數碼貨幣」

編輯：胡學能

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