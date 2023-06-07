美斯轉投國際邁阿密 開拓美國新市場

英國廣播公司（BBC）報道，阿根廷球王美斯（Lionel Messi）決定加盟美國職業足球聯賽，轉投碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami）。隨著美斯爸爸兼經理人日前與巴塞隆拿（Barcelona）的會談沒進展，外間一度相信轉戰沙特阿拉伯聯賽已成美斯的最佳出路。

美斯日前約滿離開巴黎聖日耳門（PSG），令他以天價4億歐元（約33.4億港元）年薪加盟沙特球會希拉爾（Ai Hilal）的消息甚囂塵上。

最終美斯選擇離開歐洲最前線，前往一個有利拓展其商業價值的新地方踢球，而美國無疑是最符合這個要求的國度，尤其美斯作為北美洲市場叫座力最高的足球員，多支美職球隊都願意為簽下他打破薪酬紀錄。

上周有傳媒報道，邁阿密開出的破紀錄薪酬，為5000萬歐元（約4.2億港元）一年，高於聖日耳門之前的4,100萬美元（約3.2億港元）年薪，但難與沙特的天價合約相比。惟美國方面開出的合約，涉及蘋果（Apple）、Adidas等多間企業，料有利他開拓更大的商業市場。

另一方面，應屆世界足球先生賓斯馬（Karim Benzema）突然宣布離開皇家馬德里（Real Madrid），轉投沙特班霸伊蒂哈德（Al-Ittihad）及簽約3年，傳聞年薪1億歐元（約8.4億港元），另加擔任沙特申辦2030年世界盃大使的2,000萬歐元（約1.7億港元）「外快」。

責任編輯：嚴智勇