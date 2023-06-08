美斯確認轉投國際邁阿密 開拓美國新市場（第二版）

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）周三（7日）宣布，決定加盟美國職業足球聯賽，轉投碧咸（David Beckham）為班主之一的國際邁阿密（Inter Miami）。

（第二版美斯確認轉向美國發展）

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美斯日前約滿離開巴黎聖日耳門（PSG），令他以天價4億歐元（約33.4億港元）年薪加盟沙特球會希拉爾（Ai Hilal）的消息甚囂塵上。隨著美斯爸爸兼經理人日前與巴塞隆拿（Barcelona）的會談沒進展，外間一度相信轉戰沙特阿拉伯聯賽已成美斯的最佳出路。

但美斯接受西班牙世界體育報（Mundo Deportivo）訪問時表示，已決定前往邁阿密。他指交易雖未100%完成，但心意已決，如果不能重點巴塞隆拿，希望遠離鎂光燈，更關心自己的家庭。

美斯稱贏得世界盃及不能回歸母會後，認為是時候前往美國，參與美國職業足球大聯盟（MLS）賽事，體驗不同的足球比賽及生活文化。但他強調，仍然希望取得勝利及為球隊做到最好。美斯表明，自己轉會時並未考慮金錢問題。

MLS亦在社交平台發文，歡迎美斯參與北美足球賽事，表示數以百萬名球迷正等待欣賞美斯的英姿。

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分析指如果美斯選擇離開歐洲最前線，前往一個有利拓展其商業價值的新地方踢球，而美國無疑是最符合這個要求的國度，尤其美斯作為北美洲市場叫座力最高的足球員，多支美職球隊都願意為簽下他打破薪酬紀錄。

上周有傳媒報道，邁阿密開出的破紀錄薪酬，為5,000萬歐元（約4.2億港元）一年，高於聖日耳門之前的4,100萬美元（約3.2億港元）年薪，但難與沙特的天價合約相比。惟美國方面開出的合約，涉及蘋果（Apple）、Adidas等多間企業，料有利他開拓更大的商業市場。

另一方面，應屆世界足球先生賓斯馬（Karim Benzema）突然宣布離開皇家馬德里（Real Madrid），轉投沙特班霸伊蒂哈德（Al-Ittihad）及簽約3年，傳聞年薪1億歐元（約8.4億港元），另加擔任沙特申辦2030年世界盃大使的2,000萬歐元（約1.7億港元）「外快」。

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責任編輯：嚴智勇