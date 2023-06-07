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【銀行優惠】螞蟻銀行簡化開戶流程 指定時間可享最高30厘活期

理財智慧 20:45 2023/06/07

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螞蟻銀行（香港）宣佈簡化開戶流程服務，助用戶有更流暢、簡單的開戶體驗，AlipayHK已認證用戶毋需遞交身分證明文件，即可完成開立螞蟻銀行賬戶，最快只需1分鐘完成開戶流程。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

此外，螞蟻銀行（香港）更推出首10萬元30%活期年利率獎賞優惠券，有效期至7月6日至8月5日，成功領取利率優惠券的合資格全新客戶於6月1日至30日開立戶口，即可享30%存款利率，一個月最多可賺2500元。其他合資格新用戶亦可享首10萬元高達7%年利率獎賞，而所有新Ant Bank PayLater用戶均可獲高達300元淘寶禮券。

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

兩個存款利率獎賞的有效期均為7月6日至8月5日。除此以外，所有新用戶新Ant Bank PayLater均可獲發300元淘寶禮券，以及618購物節免手續費優惠。

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溫股知新
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撰文：鄭日棱

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