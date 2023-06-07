【九巴招聘】6月11「九巴有請‧體驗日」 設即場面試招募多個前線職位

九龍宣佈將於6月11日（星期日）在屯門九巴總修中心舉辦「九巴有請‧體驗日」，當中首次開放九巴總修中心予公眾參觀，同場亦會展出不同型號的巴士，包括最新純電動雙層巴士及已退役巴士。參加者免費入場，更可於場內的期間限定店購買心儀紀念品。此外，6月11日的「九巴有請‧體驗日」將於屯門區舉辦招聘活動，方便區內有意加入九巴的人才申請。

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當日將招募多個前線職位，包括車長、維修人員、車務督察、助理站長、站務管理員等，場內提供就業資訊，參加者可一覽各職位要求及九巴員工優厚的福利待遇，包括免費乘車證、兩張或以上適用於四間專利巴士公司的家屬乘車證、涵蓋門診及住院的醫療保障、年尾底薪雙糧及子女獎學金等，並邀得應屆「包山王」鍾玉川車長到場分享。有意應徵者更可獲安排即場面試，如應徵車長等駕駛職位，會即場安排駕駛測試，為有興趣加入九巴大家庭的人士提供一站式就業服務。如欲參加即場面試，請緊記攜同證件相一張、履歷表、學歷及工作證明，應徵車長者須攜同有效駕駛執照。

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為方便參加者前往會場，九巴當日開辦特別路線60R [屯門市中心 ⇌ 九巴總修中心]往返「九巴有請‧體驗日」的九巴總修中心會場，並設有轉乘優惠，乘客乘搭任何九巴或龍運路線後轉乘60R線，或乘搭60R線後轉乘其他九巴或龍運路線，均可享有第二程最高$4.8車費優惠，等同節省60R線一程車資；九巴月票亦適用於60R線。

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撰文：鄭日棱