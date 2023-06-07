【串流平台】Netflix聯合行政總裁將訪韓　曾宣布未來4年投資25億美元製韓國節目

路透社引述韓聯社周三報道，Netflix聯合行政總裁Ted Sarandos將於本6月20日起程，到韓國進行為期兩天的訪問，期間將會見韓國總理韓惪洙和其他主要官員。

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Netflix早前宣布計劃在未來4年內，在韓國投資25億美元製作韓國電視劇、電影和綜藝節目。Sarandos當時稱，「我們之所以能做出這個決定，是因為我們對韓國娛樂產業充滿信心。」

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Sarandos於今年4月在華盛頓與韓國總統尹錫悅會面，提到韓國娛樂業近年來在國際上取得的成功。

被稱為「韓流」或韓國娛樂業，近年來在全球發展蓬勃。由BTS和Blackpink等K-pop團體領導的音樂市場一直處於領先地位。

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