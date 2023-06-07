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【大行報告｜内房】標普：內房股價過低面臨退市風險　勢減少其債務重組選項

股市 20:31 2023/06/07

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【内房危機】標普：內房股價過低面臨退市風險　勢減少其債務重組選項

內房債務問題持續，曾是四川省房企龍頭的藍光發展，因其股價連續20個交易日收市價低於1元人民幣，終被上交所除牌退市。評級機構標準普爾報告認為，倘若內地上市的房企收市價過低，既面臨被除牌風險，亦減少其重組選項，最終將更容易被清算。

標普指，內房企業假如面臨退市風險，債權人或因流動性問題，不願意接受債轉股作爲重組工具，令重組選項減少。標普表示，退市風險將打擊市場對該房企的信心，使債務重組過程變得相當困難，亦會減少債權人與公司達成庭外重組協議的機率。

回購股分可托價 惟減少現金還債

「若房企選擇回購股份，雖可避免退市風險，惟此舉會減少可用於償還債務的現金，不利公司完成重組談判。」

現時A股有11間房企於周一或停牌前的收市價，低於或略高於1元人民幣，當中包括世茂股份（滬：600823）、中南建設（深：000961）、陽光城（深：000961）等，相關公司的海外和境內未償還債務總額約210億美元。

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