【日本林超英】日本5月中暑三成在家居　全因節電關冷氣

隨著進入盛夏，氣溫也愈來愈高，也導致更多中暑個案。日本消防廳就公布了5月全國因中暑被送院人數為3,647人，是2021年的2.2倍。其中三成個案發生在自宅，原因是為了節省用電而不開冷氣機。

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消防廳指5月上半月，每週人數僅在500人以下，但當去到5月中旬，高溫創下歷史新高，中暑個案也迅速增加。第三週的送院人數為1,763人，約為去年同期的6倍。

即使有冷氣機或電扇，如果使用不當，即使在家中也可能中暑，數據就顯示5月份中暑個案最多的地點是「住所」，達到29.1%。

4成人為省電不開冷氣

由於日本電力公司加價，愈來愈多人不再使用冷氣機。據Panasonic在5月份一項調查中，回答今年夏天將不使用冷氣機以節省電力的人達到44%，比去年增加了6%，即使開冷氣也會限制溫度。

5月已是日本的夏天，消防廳數據顯示2021年運送為1,646人次，2022年運送2,668人次，今年運送3,647人次，已連續第二年增加1,000人，今年更是2021年的2.2倍。

6月不僅氣溫升高，濕度也升高，中暑的風險比5月還要高。東京都消防廳就呼籲市民做好應對措施：「因為2010年時，6月的中暑人數是該年5月的10倍。」日本氣象協會也表示，希望人們根據自己的環境和條件適當使用冷氣和其他設備，以保持健康。

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責任編輯：李智賢

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