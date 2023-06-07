▲ 【HSBC滙豐】FreightAmigo夥滙豐推「先運後付」服務 為企業客戶提供應收帳融資方案

一站式國際供應鏈金融平台FreightAmigo宣布，與HSBC滙豐 （00005） 合作推出「先運後付」（Ship Now, Pay Later）服務，為企業客戶提供創新的應收帳融資方案。透過採用滙豐為企業對企業（B2B）交易而設的銷售點融資方案，FreightAmigo的中小企及其他企業客戶在平台上預訂貨運服務時，可選擇延期付款，而毋須支付額外費用。FreightAmigo將於本月初推出有關服務。

FreightAmigo指，其「先運後付」服務為企業提供度身訂造的解決方案，通過釋放困在供應鏈中的資金來改善營運資金。此服務將有助緩解中小企及其他企業對現金流動性的需求，從而填補現金流中的缺口。「先運後付」服務能讓企業更靈活調動資金，以應付供應鏈中所需的預付支出，不但將訂單交付周期縮短，並同時令企業把握全新市場機遇。

目前，FreightAmigo的「先運後付」服務將專供企業客戶使用。由本月初起，FreightAmigo企業客戶將能在平台上預訂貨運服務時，選擇延期付款並毋須支付額外費用。

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編輯：胡學能