【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半

香港財務策劃師學會於周二（6日）公布最新一份「香港退休開支指數」，該指數是按香港退休人士真實生活開支編定的指數，結果顯示只有28%港人能維持退休收入替代率，是為調查開始三年以來，港人對其財務穩健程度最悲觀的一年；退休人士每月真實退休開支較去年僅微升300港元至 $13,800，指數升幅為1.4；有意移居海外的港人亦明顯增加。

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調查結果顯示，在退休收入方面，四成港人的退休收入不及退休前的一半，而達到經濟合作與發展組織 (OECD)建議替代率（即收取退休前收入的七成）的僅有28%，顯示退休人士需要壓低消費以迎合退休生活。調查亦發現，有接納專業人士財務意見的港人比普遍港人更滿意退休生活，他們的流動及固定資產，以及退休後的收入水平亦高於整體港人，該批港人逾七成(73%)滿意退休生活，比整體 68%多出五個百分點。同時，他們認同自己財務安穩的有50%，高過普遍港人18%。學會表示近年股市動盪導致退休人士的投資組合出現虧損，導致收入替代率未能維持，以致生活水平下降，並認為專業人士的意見有助確保市民情緒及財務狀況穩健。

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同時，港人整體退休滿意度下降，受國際金融市場不穩影響，市民對退休生活滿意度連跌兩年，較上年的74%下跌6個百分點至68%；認為自己財務狀況穩健的港人亦創三年新低，較上年的49%大跌17個百分點至 32%。在退休開支方面，退休人士2022 年每月真實退休開支為13,800港元，較去年 13,500港元增加300港元。學會認為港人受外圍金融市場下行的「財富效應」影響，被動收入減少令到消費變得謹慎，而港人生活狀況與去年無異，支出亦只錄得輕微升幅。香港財務策劃師學會主席謝汝康表示，退休支出微升因本地公用事業的加費未能如實反映國際燃料價格飆升的升幅，而港人生活方式和開支亦未見有顯著變化。

調查發現港人預早作遺產安排的意識薄弱，僅兩成港人已設立「平安三寶」：「預設醫 療指示」、「持久授權書」及「遺囑」，當中以年紀較大及高消費人士為主，是受中國傳統文化影響，港人對身後事安排仍有忌諱。香港財務策劃師學會主席謝汝康表示：「港人安排身後事的意識不足令人感到擔憂。 所以為了讓自己及照顧者感到心安，學會鼓勵市民預早安排「平安三寶」，這亦是遺產策劃的 重要一環，以協助長者達成心願。」另外，隨疫情消退，「通關」後有意離港到國內及海外定居的意欲激增。兩成港人有意到移居外地，較去年的 9%大增 11 個百分點。

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