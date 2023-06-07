【百度9888】百度推代碼編寫助手Comate 內部研發採納率近50%

百度集團（09888）旗下百度智慧雲日前在成都舉行的文心大模型技術交流會上，正式發布了其新一代編碼輔助工具「Comate」，並開放邀請測試。Comate是基於大模型打造的代碼助手，借助文心大模型的理解、推理能力，可以實現代碼的快速補齊、自然語言推薦代碼、自動查找代碼錯誤，全面提升開發者研發效率。

目前，Comate已支持Java、C/C++、Python、Go、JavaScript等主流研發語言和框架超過20種，支持VSCode和Jetbrains系列等主流IDE，具有單行續寫、完整邏輯塊生成、多條選擇、注釋生成代碼等能力。測試結果顯示，在Comate輔助編寫的代碼中，近50%的建議代碼被開發者採納。

百度股價今日（7日）收報132.4元，升2%，成交額9.2億元。

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百度集團副總裁侯震宇表示，Comate代碼助手是一款新一代編碼輔助工具，已在百度內部進行了大量測試，未來將上線更多功能，如自然語言生成代碼和指令、技術知識問答等，以及在一些場景下實現自然語言直接生成應用或產品，降低軟體研發門檻，提升研發代碼品質和效率。

據悉，輔助代碼撰寫是Comate的第一階段主要產品功能，第二階段將實現於特定領域、場景的自然語言代碼生成，第三階段將實現全領域的自然語言開發。這將彻底改變人機交互方式和程序開發模式。

此外，百度智慧雲還宣布，自3月開始內測兩個月以來，其文心一言的推理性能已提升了10倍，並進一步提升了高性能模式「文心一言-Turbo」推理服務性能，這將為客戶的模型使用效果和效率帶來極大的提升。

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記者：李兆明