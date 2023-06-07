【職場趣聞】 公司hr要求外勤同事每日打卡 ? 真係好睇工作性質嘅 !

不同工作性質工作時間有所不同，以Sales為例，由於他們經常需要外出見客，故此不少公司的sales都不需要打卡。近日有位網民在社交平台表示，公司HR表示，由於同事經常沒有打卡，未能清楚同事的考勤記錄。故要求同事如需在外面工作，不能在拍定時間回公司，需要即時將位置座標傳送給同事代替打卡，並提供客人名稱及現場相片，下班時如未能回公司打卡，亦需即時發送座標及客戶現場相片代替打卡。如沒有按以上規則而沒有合理解釋，一律按缺勤處理。

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亦有人分享試過與上司一同interview請senior level，同場有三個求職者一齊見。第一合名牌大學畢業，流利英、國語，仲有大行經驗，只是年紀比較大，認為職位非他莫屬，而坐中間的求職者，所有條件都中規中矩，公司要求都合乎，而且是後生靚女，第三個係後生仔，畢業生，零經驗，英文只是勉強合格，國語亦不太好。見完後，上司問意見。事主盡量保持理性，游說￼上司請靚女，但上司最後決定請我講畢業生，原因是老闆的侄子，不可以不給予面子。

從以上的例子，可見求職者不一定知道及了解最終獲得聘用的原因。即使不被聘用亦不必猜測太多，只需要作好平常心面對便可，亦正如一部分人所言，都是緣份。

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責任編輯：陳玉蓮