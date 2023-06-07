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【帶你睇盤】鄰近屯門V City　入伙僅數年　231呎月租1萬有找

股樓投資 19:10 2023/06/07

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樓市正在調整，後市走勢難料，部分人選擇暫時租樓，觀望後市走勢才決定買樓與否。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門城．點，入伙僅數年，最大賣點是位於屯門市中心，交通方便，而且鄰近大型購物中心商場V City。 

放租單位為高層E室，實用面積231平方呎，開放式間隔，月叫租9,800元（最後更新日期：6月7日）。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6
放盤單位 屯門城．點高層E室（物業編號：AN239087）
實用面積 231平方呎
間隔 開放式
叫價 月租9,800元（最後更新日期：6月7日）
賣點 有匙企理、優質物業、配套齊全、交通便利

同場加映 【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3P0A8nR

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

物業出租 屯門 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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