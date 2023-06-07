【帶你睇盤】鄰近屯門V City　入伙僅數年　231呎月租1萬有找

樓市正在調整，後市走勢難料，部分人選擇暫時租樓，觀望後市走勢才決定買樓與否。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門城．點，入伙僅數年，最大賣點是位於屯門市中心，交通方便，而且鄰近大型購物中心商場V City。

放租單位為高層E室，實用面積231平方呎，開放式間隔，月叫租9,800元（最後更新日期：6月7日）。

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放盤單位 屯門城．點高層E室（物業編號：AN239087） 實用面積 231平方呎 間隔 開放式 叫價 月租9,800元（最後更新日期：6月7日） 賣點 有匙企理、優質物業、配套齊全、交通便利

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