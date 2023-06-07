【帶你睇盤】鄰近屯門V City　入伙僅數年　231呎月租1萬有找

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【職場趣聞】 公司hr要求外勤同事每日打卡 ? 真係好睇工作性質嘅 !
樓市正在調整，後市走勢難料，部分人選擇暫時租樓，觀望後市走勢才決定買樓與否。今次祥益地產介紹的屋苑為屯門城．點，入伙僅數年，最大賣點是位於屯門市中心，交通方便，而且鄰近大型購物中心商場V City。
放租單位為高層E室，實用面積231平方呎，開放式間隔，月叫租9,800元（最後更新日期：6月7日）。
|放盤單位
|屯門城．點高層E室（物業編號：AN239087）
|實用面積
|231平方呎
|間隔
|開放式
|叫價
|月租9,800元（最後更新日期：6月7日）
|賣點
|有匙企理、優質物業、配套齊全、交通便利
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註︰
以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢