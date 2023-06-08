意王子放棄繼承權 19歲網紅長公主勢成「女王」

意大利末代國王的家族後人﹑薩伏依的伊曼紐爾王子（Prince Emanuele Filiberto of Savoy）宣布，不會「承繼王位」，「王儲」改由其長女﹑19歲的維多利亞公主（Princess Vittoria）出任。

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意大利薩伏依王朝早於1946年被廢黜，但後人一直保留傳承家族首領位置傳統。50歲的伊曼紐爾受訪時堅持「退位」，直指正在英國留學的網紅大女維多利亞是更理想的接替人選。

伊曼紐爾形容女兒有搖滾精神，對讓位予維多利亞充滿信心，認為女兒一定會做得比自己出色。他指是時候讓年輕世代，有機會實踐全新及現代化的想法。

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伊曼紐爾以英王查理斯3世（King Charles III）為例，指對方是一名優秀國王，但他擔任王儲長逾70年，伊曼紐爾稱自己「退位」亦是避免女兒長年等候。

現年19歲的維多利亞在倫敦大學（University of London）修讀國際關係及藝術歷史，平時亦是一位知名網紅，在社交平台Instagram有接近8萬名追蹤者。

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責任編輯：吳漢培