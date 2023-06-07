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【內銀股】畢馬威料今年內銀淨息差仍存下行壓力　穩住淨利息收入需多措並舉

股市 18:27 2023/06/07

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畢馬威中國發布2023年中國銀行業調查報告，展望今年銀行業淨息差仍存下行壓力，內銀穩住淨利息收入「基本盤」需要多措並舉。去年銀行淨息差收窄幅度較大，國有大行、股份行、城商行和農商行按年分別收窄0.14、0.14、0.24和0.23個百分點。

報告續指，受LPR以及市場利率下行等因素影響，商業銀行淨息差持續收窄，其中國有六大行淨息差降幅相對較低。報告認為，在淨息差下行壓力下，商業銀行資產負債管理應定位於價值挖掘和價值創造，深化落實司庫管理、資產負債配置策略、利率風險管理等三大核心職能，重點從3方面減緩淨息差下滑，包括：一，在資產端繼續進行資產結構的調整和優化，提升收益率相對較高的資產佔比，壓縮收益率相對較低的資產佔比。二，進一步加強對存款付息率的管理，提高對公和對私客戶低成本資金佔比，主動壓降期限相對較長的定存。三，強化對利率風險的主動管理，加強對市場利率的研判，前瞻性地對資產負債組合進行計劃、協調和控制。另外，條件允許的銀行，也可嘗試利用利率衍生工具對利率風險進行對沖管理。

內銀中間收入今年有望回升

報告亦表示，商業銀行中間業務去年承壓，但今年以來，隨著經濟復甦及資本市場活躍，商業銀行結算類、理財類等中間業務收入有望止跌回升。

報告認為，去年不同類型的銀行撥備覆蓋率較前年底均有上升。今年以來經濟有序復甦，部分優質商業銀行可能會適當降低撥備計提，回歸常態化發展戰略，此舉一方面可加大對實體經濟的支持力度，另一方面也可使淨利潤保持適度增長。但對於風險抵補能力較為欠缺的農商行而言，出於對未來風險因素的考慮，仍需高度關注其抗風險能力。

畢馬威中國金融業主管合夥人張楚東表示，今年以來，在國內外經濟形勢多重挑戰下，全球銀行業的經營環境呈現高複雜性與不確定性。銀行戰略是否順應浪潮，是否需要適時調整，需要領導層持續考量，提前預判。在國內，從第1季度公布的經營指標來看，中國銀行業的經營環境總體向好，規模保持較高增速，盈利水平企穩回升，資產質量和資本充足情況良好。未來，宏觀經濟不確定性依舊存在，行業監管持續趨嚴，對銀行業短期業績表現、長期經營能力以及應對未來市場和政策變化的能力提出更高要求，極需開拓發展新局面。

相關文章：

【內銀股】官媒：多家國有大行周四起降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息

編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 定期存款 LPR 銀行 中國 畢馬威
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