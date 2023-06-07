【職場趣聞】有無人見工預咗一定請你 ? 點知最後無請原來係因為呢啲原因？

不少人在見工時都會感覺到對方會否請自己，或是該工作是否與自己的條件合適等。近日有位網友於社交平台分享自己最近見工，見工近三個小時，公司的team head 都見了，只有老闆未見，對方表示很快會再聯絡，但等了一星期仍未有消息，事主因而感到失望。認為該公司若不計劃請便不需要給予希望自己，同時又怪自己太天真，竟然相信面試官的話。

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亦有人分享試過與上司一同interview請senior level，同場有三個求職者一齊見。第一合名牌大學畢業，流利英、國語，仲有大行經驗，只是年紀比較大，認為職位非他莫屬，而坐中間的求職者，所有條件都中規中矩，公司要求都合乎，而且是後生靚女，第三個係後生仔，畢業生，零經驗，英文只是勉強合格，國語亦不太好。見完後，上司問意見。事主盡量保持理性，游說￼上司請靚女，但上司最後決定請我講畢業生，原因是老闆的侄子，不可以不給予面子。

從以上的例子，可見求職者不一定知道及了解最終獲得聘用的原因。即使不被聘用亦不必猜測太多，只需要作好平常心面對便可，亦正如一部分人所言，都是緣份。

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責任編輯：陳玉蓮