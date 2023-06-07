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【一站式服務】HK Express拓「海天快運通」服務　增機場至口岸連接點

商業 17:58 2023/06/07

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HK Express今（7日）宣布擴展「海天快運通」服務，加入「空對海」連接點，開闢往來大灣區之雙程接駁服務網絡。該航空公司與珠江客運有限公司（CKS）聯乘，連接香港國際機場至廣東省3個口岸，每天共有17班快船往來兩地。此一站式服務將可讓更多旅客享有飛行旅遊服務與航班選擇，節省時間與金錢。

【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬

擴大「海天快運通」的接駁網絡後，每天往來香港國際機場與深圳蛇口郵輪母港的快船共有11班、連接中山港共有3班，連接東莞虎門港澳客運碼頭則共有3班。旅客乘船到達香港國際機場後，便可不停站地開展HK Express的亞洲航點之旅。

HK Express行政總裁毛潔瓊表示，擴大「海天快運通」的服務網後，他們可以有效加強大灣區與公司航線網絡的連繫。「為了配合大灣區業務發展，未來我們將會繼續致力提供更多海、空接駁點。」

最近，珠江客運有限公司建於廣州的琶洲港澳客運碼頭正式投入服務。

惠及大灣區旅客

HK Express的「海天快運通」服務，將可加快訂票以至辦理登機手續的過程，凡購買套票的旅客皆可享自動豁免香港飛機乘客離境稅，繳付一次性行李寄艙服務，即可將行李直接托運至最終目的地。

顧客在購買「海天快運通」套票時，海、空接駁的時間必須不少於90分鐘，大灣區旅客可經香港國際機場轉乘HK Express航班飛往曼谷、布吉、清邁、福岡與東京 (包括羽田與成田機場) 等旅遊目的地。

【旅遊體驗】香港國際旅遊展引50地區參展　深度旅遊成賣點

責任編輯：歐陽佩

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