傳美國務卿布林肯訪華 欲緩和緊張中美關係

多間外媒引述消息人士報道指，美國國務卿布林肯將（Antony Blinken）將於「未來幾周」內訪問中國，是自數月前的「氣球事件」後，再度計劃的訪華行程。

布林肯原定今年2月訪問北京，但因一顆疑似中國間諜氣球飛越美國，而引起外交風波，亦令計劃的訪華之行取消。據報，美國打算借此前訪華，令中美雙方緊張的關係「解凍」，並認為此行是重要一步。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

透露消息的官員並未說明具體時間。

美國國務院副發言人Vedant Patel強調，沒有任何關於國務卿行程的公告，「正如我們之前所說，訪問中國將在條件允許時重新安排。」

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機