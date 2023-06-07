  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳美國務卿布林肯訪華 欲緩和緊張中美關係

環球政經 17:48 2023/06/07

分享：

分享：

多間外媒引述消息人士報道指，美國國務卿布林肯將（Antony Blinken）將於「未來幾周」內訪問中國，是自數月前的「氣球事件」後，再度計劃的訪華行程。

布林肯原定今年2月訪問北京，但因一顆疑似中國間諜氣球飛越美國，而引起外交風波，亦令計劃的訪華之行取消。據報，美國打算借此前訪華，令中美雙方緊張的關係「解凍」，並認為此行是重要一步。

同場加映﹕【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

透露消息的官員並未說明具體時間。

美國國務院副發言人Vedant Patel強調，沒有任何關於國務卿行程的公告，「正如我們之前所說，訪問中國將在條件允許時重新安排。」

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映﹕【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

布林肯 經濟 外交 香港經濟日報 中美關係 大行報告 恒生指數 香港 北京 美國

上一篇文章

【內銀股】多間國有大行傳周四起 下調人幣存款利率

下一篇文章

莊士鴨脷洲新盤弦岸突上樓書　提供開放式及一房　短期內推出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款