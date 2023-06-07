莊士鴨脷洲新盤弦岸突上樓書　提供開放式及一房　短期內推出

莊士中國發展的鴨脷洲弦岸今上載樓書，項目合共提供105伙，屬單幢式項目，實用面積介乎205至317平方呎，涵蓋開放式及一房戶型，並設有連平台或連天台的特色單位。

莊士中國投資主席莊家彬指，目前正加緊籌備示範單位及價單，短期內可開放予公眾參觀。受惠於躍動港島南計劃，相信該區會成為一個富活力、創意、適合工作和娛樂的地區，生活配套和居住環境都大為提升，相信對置業人士有一定吸引力。

莊士中國投資董事總經理莊家豐續指，項目前臨香港仔灣，部分單位可飽覽香港仔避風塘的景色；距離港鐵利東站只需約2分鐘步程，可享都市的便捷。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

莊士中國地產部助理總經理陳慶光表示，項目由商場、會所及住宅大樓組合而成，住宅佔25層，將提供合共105個優質住宅單位。樓盤主攻開放式及一房的小戶型單位，單位的實用面積介乎205至317平方呎，間格實用四正，滿足追求時尚生活品味的年輕置業人士。

【有相睇】NOVO LAND首錄租務 退休客預付一年租金 每月1.38萬租兩房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機