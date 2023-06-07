紅杉資本應對地緣政治風險 分拆中國等亞洲業務

全球知名的風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）早前宣布，基於地緣政治因素，將分拆中國、印度和東南亞業務。

該風投公司料，分拆將於明年3月31日之前完成。紅杉中國將與美國和歐洲合夥關係分開，紅杉的東南亞部門亦將成為獨立業務。重組安排是基於全球市場變得越來越複雜，以及優先本地化的考量。

中美之間的地緣政治緊張局勢影響了分拆決定，美國企業對於中國投資變得更加謹慎。紅杉中國在TikTok母公司字節跳動等公司上，作出連續而有利可圖的投資，但TikTok一直受到美國監管機構和立法者的關注。

另外，紅杉各地區部門的募資和投資策略各有不同，像紅杉中國選擇在多個基金之間分配投資，而美國和歐洲的業務則專注於紅杉資本的基金。

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分拆後，公司的名字上亦會有變化，歐美的業務將繼續叫紅杉資本；沈南鵬負責的中國基金在英文中將被稱為HongShan，Shailendra Singh的印度單位將被命名為Peak XV Partners。此舉旨在解決市場上的混淆和實體之間的投資衝突。

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