  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

紅杉資本應對地緣政治風險 分拆中國等亞洲業務

環球政經 17:46 2023/06/07

分享：

分享：

全球知名的風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）早前宣布，基於地緣政治因素，將分拆中國、印度和東南亞業務。

該風投公司料，分拆將於明年3月31日之前完成。紅杉中國將與美國和歐洲合夥關係分開，紅杉的東南亞部門亦將成為獨立業務。重組安排是基於全球市場變得越來越複雜，以及優先本地化的考量。

中美之間的地緣政治緊張局勢影響了分拆決定，美國企業對於中國投資變得更加謹慎。紅杉中國在TikTok母公司字節跳動等公司上，作出連續而有利可圖的投資，但TikTok一直受到美國監管機構和立法者的關注。

另外，紅杉各地區部門的募資和投資策略各有不同，像紅杉中國選擇在多個基金之間分配投資，而美國和歐洲的業務則專注於紅杉資本的基金。

【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦  銀娛一年目標價60元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

分拆後，公司的名字上亦會有變化，歐美的業務將繼續叫紅杉資本；沈南鵬負責的中國基金在英文中將被稱為HongShan，Shailendra Singh的印度單位將被命名為Peak XV Partners。此舉旨在解決市場上的混淆和實體之間的投資衝突。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

字節跳動 南亞 東南亞 分拆 基金 香港經濟日報 地緣政治 香港 印度 美國

上一篇文章

莊士鴨脷洲新盤弦岸突上樓書　提供開放式及一房　短期內推出

下一篇文章

OpenAI CEO：暫無上市計劃 因為我們的結構很「奇怪」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款