OpenAI CEO：暫無上市計劃 因為我們的結構很「奇怪」

OpenAI行政總裁Sam Altman在出席一場會議時表示，OpenAI暫時沒有上市計劃。

OpenAI旗下的ChatGPT熱爆，令該公司估值水漲船高，迄今已從微軟（MSFT）籌集了100億美元，以投資於建設計算能力，市場估值近300億美元。

然而，在談論會否將OpenAI上市時，Altman說：「當我們開發超級智能時，我們可能會作出一些大多數投資者都會覺得非常奇怪的決定。我不想被公開市場、華爾街等起訴，所以對上市不太感興趣。」

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他又形容，OpenAI的結構非常奇怪，「我們有獲利上限這樣東西。」

OpenAI最初是一個非牟利組織，但其後為平衡使命和籌集資金能力，將公司變為牟利和非牟利的混合體，即以「獲利上限」模式運作的機構。

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