【大行報告｜樓市】滙豐研究：近期港樓疲軟或被跨大　料今年樓價升8%　對地產股維持正面

▲ 滙豐研究：近期港樓疲軟被跨大 料今年樓價升8% 對地產股維持正面

滙豐環球研究發對香港地產股維持正面看法，指香港新樓銷售正在改善，認為最近市場可能跨大了香港樓市的疲軟。該行指，由於預期在政策和按揭方面將看到更多支持，料香港樓市將會逐步恢復，但不會出現「V型」反彈，估計今年香港樓價升8%，明年則預期升4%。

滙豐研究對香港地產股維持正面的看法，偏好新鴻基地產 （00016） 及嘉里建設 （00683） ，均給予「買入」評級。新鴻基地產目標價為122.6元，嘉里建設目標價為24.4元。

兩原因累香港地產股近月較弱

近月香港地產股表現較弱，該行認為，主因反映港元同業拆息（HIBOR）近期飈升以及二手成交量放緩。該行認為，這屬過份憂慮，並預期將有更多正面因素出台，支持樓市復甦。

財政司司長陳茂波在周一（5日）稱考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。滙豐研究表示，銀行亦有支持樓市，向部份買家提供高達3%現金回贈，為16年來新高，以爭奪按揭業務。另外，該行指，預期美國將在6月結束加息周期，也利好對利率敏感的地產股。

最看好住宅市場 對寫字樓謹慎

滙豐研究提出六大原因認為樓市仍穩健：1）由於地產商減價，一手市場的銷售正在改善，2）租金增長恢復，3）銀行表現支持的立場促進貸款業務，4）地價下跌有助改善地產商中綫盈利前景，5）更良好的政策環境，6）由於跨境活動復常，預期下半年經濟強勢回復。

該行最看好為住宅，其後依次為零售，以及寫字樓，主因房地產開發的風險回報平衡有所改善，零售業則基於盈利恢復而進入重估周期，不過，該行對寫字樓謹慎，因為租賃需求低迷和寫字樓供應激增。

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編輯：袁諾曦