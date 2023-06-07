  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜樓市】滙豐研究：近期港樓疲軟或被跨大　料今年樓價升8%　對地產股維持正面

股市 17:56 2023/06/07

分享：

分享：

滙豐研究：近期港樓疲軟被跨大　料今年樓價升8%　對地產股維持正面

滙豐環球研究發對香港地產股維持正面看法，指香港新樓銷售正在改善，認為最近市場可能跨大了香港樓市的疲軟。該行指，由於預期在政策和按揭方面將看到更多支持，料香港樓市將會逐步恢復，但不會出現「V型」反彈，估計今年香港樓價升8%，明年則預期升4%。

滙豐研究對香港地產股維持正面的看法，偏好新鴻基地產 （00016） 及嘉里建設 （00683） ，均給予「買入」評級。新鴻基地產目標價為122.6元，嘉里建設目標價為24.4元。

兩原因累香港地產股近月較弱

近月香港地產股表現較弱，該行認為，主因反映港元同業拆息（HIBOR）近期飈升以及二手成交量放緩。該行認為，這屬過份憂慮，並預期將有更多正面因素出台，支持樓市復甦。

財政司司長陳茂波在周一（5日）稱考慮進一步放寬首次置業市民按揭成數的比例。滙豐研究表示，銀行亦有支持樓市，向部份買家提供高達3%現金回贈，為16年來新高，以爭奪按揭業務。另外，該行指，預期美國將在6月結束加息周期，也利好對利率敏感的地產股。

最看好住宅市場　對寫字樓謹慎

滙豐研究提出六大原因認為樓市仍穩健：1）由於地產商減價，一手市場的銷售正在改善，2）租金增長恢復，3）銀行表現支持的立場促進貸款業務，4）地價下跌有助改善地產商中綫盈利前景，5）更良好的政策環境，6）由於跨境活動復常，預期下半年經濟強勢回復。

該行最看好為住宅，其後依次為零售，以及寫字樓，主因房地產開發的風險回報平衡有所改善，零售業則基於盈利恢復而進入重估周期，不過，該行對寫字樓謹慎，因為租賃需求低迷和寫字樓供應激增。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

相關文章：

【香港樓市】陳茂波：考慮再放寬首置按揭成數、惟無意減辣　地產股午後靠穩

【大行報告｜樓市】大摩降今年樓價預測、料年內餘下時間難升　調低地產股目標價、恒地捱沽跌半成

編輯：袁諾曦

經濟 嘉里建設（00683） 新鴻基地產（00016） 港股 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制　子企簽14億人幣銀團貸款

下一篇文章

【電動車】理想汽車北京新工廠據報最快7月投產　為首款純電動車鋪路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【美股期貨】道指期貨跌55點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌55點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【港股市況】創科彈半成　ATM升1至2%、快手升4%　恒指升152點收企20天綫（不斷更新）
【港股市況】創科彈半成　ATM升1至2%、快手升4%　恒指升152點收企20天綫（不斷更新）
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【國泰還息】國泰航空向政府派逾15億元優先股股息　清付累計遞延股息、股價升1%
【國泰還息】國泰航空向政府派逾15億元優先股股息　清付累計遞延股息、股價升1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款