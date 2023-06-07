  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀股】多間國有大行傳周四起 下調人幣存款利率

股樓投資 18:20 2023/06/07

分享：

分享：

內地官媒報道，多間國有大型銀行在明日（8日）將下調存款利率，涵蓋人民幣、美元幣種。其中有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2％，定期存款整存整取產品中，3個月期、6個月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25％、1.45％和1.65％，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期掛牌利率均下調15個基點分別至2.45％和2.5％。此外，零存整取、整存領取、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

【港交所388】港交所料更多證券 獲批申請人幣交易 未來擬容許北水買賣  詳情請看【下一頁

【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

該報道引述一間大行網點的最新存款執行利率表顯示，6月8日起，該行５年期定期存款執行利率將「破3」，達到2.9％；部分中長期大額存單的執行利率下調幅度達20個基點。值得注意的是，同一家銀行在各地的具體執行利率會略有不同，要以當地為準。

市場分析指，此次國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，預計將利於緩解銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定；報道更暗示政策降息正在路上，指存款利率下調引發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率 (LPR)的進一步下行積蓄動能，從而利好企業和個人融資成本的進一步下降。

【異動股】再度遭沽空機構狙擊 創科全日跌近半成  詳情請看【下一頁

【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv.

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

中國銀行（03988） 港股

上一篇文章

【職場趣聞】有無人見工預咗一定請你 ? 點知最後無請原來係因為呢啲原因？

下一篇文章

傳美國務卿布林肯訪華 欲緩和緊張中美關係
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款