【內銀股】多間國有大行傳周四起 下調人幣存款利率

內地官媒報道，多間國有大型銀行在明日（8日）將下調存款利率，涵蓋人民幣、美元幣種。其中有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2％，定期存款整存整取產品中，3個月期、6個月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25％、1.45％和1.65％，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05％，3年期和5年期掛牌利率均下調15個基點分別至2.45％和2.5％。此外，零存整取、整存領取、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

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該報道引述一間大行網點的最新存款執行利率表顯示，6月8日起，該行５年期定期存款執行利率將「破3」，達到2.9％；部分中長期大額存單的執行利率下調幅度達20個基點。值得注意的是，同一家銀行在各地的具體執行利率會略有不同，要以當地為準。

市場分析指，此次國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，預計將利於緩解銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定；報道更暗示政策降息正在路上，指存款利率下調引發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率 (LPR)的進一步下行積蓄動能，從而利好企業和個人融資成本的進一步下降。

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