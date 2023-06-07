【公用股】 煤氣售氣量穩步改善 料全年微升1% 李家傑：回到「太平盛世」才考慮重派紅股

中華煤氣（00003）舉行股東周年大會，常務董事黃維義表示，隨着社會逐步復常，4、5月售氣量大幅上升，特別是餐飲業售氣量按年升逾30%，個別大客戶如迪士尼及海洋公園更錄得1倍及60%升幅。他預期，上半年本港售氣量持平，全年將微升1%。

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就加價方面，黃維義指出，公司去年加價4.4%後，曾提及會再用兩年時間觀察整體成本狀況，如工資及管網投資成本的變化，才會再與政府磋商，即最快明年再作相關討論。另外，他強調煤氣早於2006年與一家天然氣公司簽訂25年供應協議，確保天然氣定價在每桶25美元，累計為市民節省超過200億港元。

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至於重派「10送1」紅股，黃維義及聯席主席李家傑均表明，要直至經營環境轉為「太平盛世」，公司方會研究。李家傑指，現時市場面對地緣政治不穩定，能源價格波動大，與父親「四叔」李兆基主理時是「不同世界」。黃維義亦認為，公司過往3年面對艱難環境，現時需要審慎理財，除非出現意外改變，公司方會考慮回饋股東。

在新能源方面，黃維義指旗下公司易高將在馬來西亞興建生產可持續航空燃料的廠房，投資額2至3億美元，每年產能可達20萬噸。由於市場需求龐大，不排除增建第三及第四廠。他又指，易高成功扭虧為盈，並不排除未來會考慮分拆上市，為公司帶來更高估值。

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記者：郭秀慧