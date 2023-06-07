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美PGA同意與LIV合併 沙特組全球最大高爾夫球賽事

環球社會熱點 18:06 2023/06/07

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美國職業高爾夫球協會（PGA）宣布，同意與由沙特阿拉伯財團支持的LIV職業高爾夫球巡迴賽合併，組成全球最大規模的高爾夫球賽事。

前女友爆曾遭老虎活士性侵 起訴索償逾2.3億 【下一頁】

美國媒體CNBC報稱，PGA與LIV已簽署協議，合併兩項賽事的商業利益及權益至一間全新未命名的牟利公司，內容包括著名的PGA歐洲巡迴賽。合併案周二（6日）公布，有待PGA政策董事會批准。

據悉LIV背後財團沙特公共投資基金（Saudi Arabia Public Investment Fund，簡稱PIF）承諾，將投入數以十億美元發展新賽事。

PGA主席莫納漢（Jo Monahan）被指向球手發出備忘錄，強調雙方合併經過眾多工作才達成協議，指在今次變革性協議及PIF資金注入下，PGA的歷史﹑影響及高爾夫球職業化模式不止完整保留，未來更有不可估量的發展潛力。

2023十大最高收入運動員 中東資金影響佔一半 【下一頁】

PIF主席艾魯邁延（Yasir Al-Rumayyan）預計，合併案會在數周內獲批，預期新董事會將探討所有潛在發展提議。

LIV於2022年成立時，引發美國社會及PGA極力反對及批評。反對者批評PIF利用體育，斥巨資洗白沙特政府多年的侵犯人權行為。

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責任編輯：吳漢培

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